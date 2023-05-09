Twitter'dan yeni gizlilik ihlali iddiası. Özel mesajlar sızdırıldı mı

Elon Musk’ın CEO’su olduğu sosyal medya uygulaması Twitter, geçtiğimiz yıllarda kullanıcılara gizli alan sağlayan bir özellik sunmuştu. “Twitter Çevresi” adlı bu özellik, kullanıcıların seçmiş oldukları kişilere özel Tweet’ler göndermesine olanak sağlaması ile biliniyordu. Ayrıca kişiler burada düşüncelerini kendi seçtiği gruplarla da paylaşabiliyordu.

ShiftDelete.net’te yer alan bilgilere göre; özellikle geçtiğimiz aylarda bir sorun meydana geldi. Bu özelliği kullanan birçok kişi paylaştıkları özel Tweet’lerin dışarıdan olan insanların da gördüğünü söyledi. Böylece kullanıcıların seçmediği kişilerin de bu Tweet’leri gördüğü ve beğendiği ifade edildi.

ÖZEL PAYLAŞIMLAR SIZDIRILDI MI

Twitter’ın gizliliğine güvenerek özel paylaşımlar yapan kullanıcılar için oldukça önemli bir sorun olduğu ifade edildi. Bu iddiaların ardından Twitter, birkaç gün önce yaşanan sorun hakkında bir açıklama yaptı. Söz konusu durum hakkında ise sorun yaşayan kullanıcılara e-posta aracılığıyla ulaştı.

Kullanıcıların paylaştığı e-postada ise şirketin yaşanan sorunu kabul ettiği ortaya çıktı. Bununla birlikte birçok özel Tweet’i başkalarının da gördüğü belli oldu. Ayrıca Twitter, bu sorunun güvenlik ekibi tarafından anlaşıldığını ekledi. Buna ek olarak sorunun kısa süre içerisinde çözüldüğünü de belirtti.

Şirketin sorunu çözmesiyle birlikte Twitter Çevresi’nde olmayan kullanıcılar özel paylaşımları göremiyor. Twitter, bu sorunun neden ortaya çıktığı hakkında ise herhangi bir açıklama yapmadı. Bunun yerine kullanıcılarının gizliliğini koruma durumunda oldukça kararlı olduklarını ve bunun için de çalışacaklarını ifade etti.