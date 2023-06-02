Twitter'ı sarsan istifa

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Haziran 2022'de Twitter'a katılan Güvenlik Şefi Irwin, Kasım ayında önceki başkan Yoel Roth'un istifa etmesiyle gelmişti.

Irwin'in istifasının nedeni markaların uygun olmayan içeriğin yanında görünmekten çekinmesi nedeniyle platformun reklam verenleri elde tutmakta zorlanması olarak tanımlandı.

BİNLERCE ÇALIŞAN İŞTEN ÇIKARILDI

Elon Musk'ın Twitter’ı satın almasından sonra Twitter, maliyetleri önemli ölçüde azalttı ve aralarında zararlı ve yasa dışı içeriği önleme, seçim bütünlüğünü koruma ve sitede doğru bilgileri ortaya çıkarma çabalarında çalışan binlerce çalışanı işten çıkardı.

Musk, Twitter'daki yanıltıcı bilgilerle mücadele etmenin bir yolu olarak, kullanıcıların tweet'lere bağlam eklemesine olanak tanıyan Topluluk Notları adlı bir özelliği tanıttı.

Twitter ayrıca, denetleme çabaları nedeniyle düzenleyiciler tarafından giderek artan bir incelemeyle karşı karşıya kaldı.