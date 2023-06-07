Twitter dibe çakıldı. Faturalar kabarıyor

Elon Musk Twitter’ı satın aldıktan sonra özellikle sansür konularında daha farklı bir politika izledi.

Bu politika nedeniyle reklam verenler de geri adım attı. Faturalar ise gittikçe çoğalıyor. Yapılan araştırmalara göre Nisan başlarından Mayıs ortalarına kadar olan 5 haftalık süreçte geçen yıl aynı döneme göre reklam gelirlerinde yüzde 59 civarında düşüş yaşandı.

2023 yılı için Elon Musk’ın tahmini 3 milyar dolar civarında. Twitter’ın net değeri de 44 milyar dolardan 20 milyar dolara geriledi.