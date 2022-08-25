Twitter'ın eski güvenlik şefi bilgi sızdırdı

Elon Musk, Twitter’ı 44 milyar dolar karşılığında alacaktı. Ancak Musk, sosyal medya şirketinin kendisine sahte hesap konusunda ne bilgi verilmemesi sebebiyle bu satın alma girişiminden vazgeçtiğini duyurmuştu.

Elon Musk’ın satın alma girişiminden vazgeçmesi açıklamasından sonra herkes uygulamadaki sahte hesap sayısını merak etmeye başlamıştır.

Twitter’ın eski güvenlik şefi Peiter Zatko, Twitter’ın güvenliği ile ilgili bazı açıklamalar yaptı. İddiasına göre şirketin gerekli bilgileri sağlamadığını ve güvenlik konusunda federal düzenleyicileri yanlış yönlendirdiğini belirtti. Ayrıca Twitter’ın, sahte ve bot hesapların sayısı hakkında herhangi bir bilgiye sahip olmadığını duyurdu.

Zatko’nun bu açıklamalarının Elon Musk ile uygulama arasındaki davayı etkileyeceği düşünülüyor.