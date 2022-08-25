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  • Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu'ndan Nebati'ye yanıt: Gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz

Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu'ndan Nebati'ye yanıt: Gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz

CHP Lideri Kılıçdaroğlu, varlık şirketlerine devredilen borçlara yönelik ‘ödemeyin’ çağrısı yapmıştı. Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise bu çağrının ardından ‘Dar gelirlilere destek’ paketini açıklamıştı. Bakan Nebati’ye yanıt veren. Kılıçdaroğlu, “Gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz” dedi.

Haber Giriş: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 10:39
Son Güncelleme: 25 Ağustos 2022 Perşembe - 11:05
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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Nurettin Nebati'ye yanıt

Flaş... Flaş... Kılıçdaroğlu'ndan Nebati'ye yanıt: Gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından bir video paylaşarak bankaların borçlarını Varlık Şirketleri'ne devretmesine değinmiş ve "Borçlarının faizi arttığı için ödemeye yapamayan insanların borçlarına bankalar ne yapıyor? Bu da bir başka soru. Borçlarınızı varlık şirketlerine satıyorlar. Öyle varlık dendiğine de bakmayın. Kılıf o kılıf. Bu şirketler tefecidir, mafyadır. Onlara borçlarınızı ödemeyin, seçimden sonra onlarla ben hesaplaşacağım" ifadelerini kullanmıştı.

Maliye Bakanı Nebati 'Borçlarınızı ödemeyin' diyen Kılıçdaroğlu'nu hedef almış, "Anlaşılan siyasi beklentileriniz uğruna hesapsızca konuşmakta ve adeta bir piyasa manipülatörü gibi davranmakta ısrarcısınız" demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, resmi sosyal medya hesabından Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu attığı tweette şu ifadeleri kullandı:

Sayın Nebati, gece gece panikle bana yazmışsınız, gazetelerinize gece yarısı manşet değiştirtmişsiniz. Oysa rahat olabilirsiniz, milletimizin derdi çözülsün, tek laf etmem demiştim zaten. Yeni hedef EYT ve Öğretmenler olmalıdır. Haydi bakalım...

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Ahmet
25.08.2022 15:49
Şimdiye kadar hiçbir muhalefet Parti lideri,İktidardaki Partiyi böyle pacavraya çevirmedi  
 
Karadenizli
25.08.2022 13:12
Bunlarla başa çıkacak tek lider Ķılıçdaroğlu.Allah yolunu açık eylesin İnşallah.  
 
Yıldırım Demircioğlu
25.08.2022 13:11
Yapmayın Kemal bey, adamın üç kuruşluk aklı var, o da gidecek.  
 
TÜM YORUMLAR (18)
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