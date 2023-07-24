Twitter'ın logosu değişti mi? Twitter kuşun yerine ne geldi?

Elon Musk Twitter’ı satın almasının ardından bazı değişikliklerde bulunmuştu. Son olarak Twitter’ın kuş olan logosu değişerek yerine ‘X’ logosu geldi. Peki, Twitter'ın logosu değişti mi? Twitter kuşun yerine ne geldi?

Twitter'ın logosu değişti mi? Twitter kuşun yerine ne geldi?

Twitter’da bir dizi değişiklikler yaşanmaya devam ederken kullanıcılar Twitter’ın değişen logosuyla karşı karşıya kaldı. Peki, Twitter kuşun yerine ne geldi? Twitter'ın logosu değişti mi?

Twitter’ı satın almasının ardından bu yana geçen sürede popüler sosyal medya platformunda bir dizi değişiklikler yapan Elon Musk bu kez Twitter’ın adına ve logosuna odaklandı.

Sosyal medya platformuna giren kullanıcılar Twitter’ın “mavi kuş” logosu yerine “siyah X” logosu ile karşı karşıya kaldı.

TWİTTER LOGOSU DEĞİŞTİ Mİ?

Dünya genelinde milyonlarca kullanıcıya sahip olan Twitter’da her gün bir değişiklik yaşanmaya devam ediyor. Elon Musk tarafından Twitter’ın satın alınmasının ardından şirkette meydana gelen bir dizi köklü değişiklik bu kez Twitter’ın logosuna da yansıdı.

Twitter’ı satın aldıktan sonra bazı banlanmış hesaplara af getiren ardından Mavi Tik’i ücretli hale getiren Elon Musk daha sonra Twitter’da onaylanmış hesap anlamına gelen Mavi Tik’e gri ve sarı tikleri de eklemişti.

Son olarak oldukça eleştirilen tweet görüntüleme sınırlaması sonrasında Instagram Threads’a çok sayıda kullanıcı kaptıran Twitter bu kez büyük bir değişiklik yaptı.

Elon Musk geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda “Twitter markasına ve kuşa veda edebiliriz” ifadelerini kullanmıştı. Bu tweet’in ardından kısa bir süre bugün Twitter’a giren kullanıcılar Twitter’la bütünleşen Mavi Kuş logosu yerine “Siyah X” logosu ile karşı karşıya kaldılar.

Musk’ın X harfini sevdiği ve bunu diğer markalarında da kullandığı biliniyor. SpaceX ve diğer şirketlerinde de X harfine sıklıkla yer veren Musk, kendi profil fotoğrafını da X harfine çevirdi.

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