Twitter'ın logosundan sonra WhatsApp'ın da tasarımı değişti

Mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ta arayüz tasarımı değiştirildi. Arayüzde alt gezinme çubuğunun yerleri değiştirildi.

Twitter'ın logosundan sonra WhatsApp'ın da tasarımı değişti

Editör: Özge Ceren ÇİMEN

Dünya çapında milyarlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma uygulaması olan WhatsApp, kullanıcı deneyimini artırmak amacıyla güncelleme yapmaya devam ediyor.

Twitter’da yapılan logo değişikliğinin ardından WhatsApp da kendine özgü bir değişiklik yaptı. İç tasarımı değiştirmeyi tercih eden WhatsApp, Android beta uygulaması için yeni bir güncelleme yayınladı.

WHATSAPP'IN ARAYÜZÜ DEĞİŞTİ

Tasarım değişikliğinde göze çarpan ilk nokta alt gezinme çubuğu oluyor.

WhatsApp, birkaç haftadır kullanıcılarına bu değişiklikle ilgili bilgilendirme yapıyor. Alt gezinme çubuğu yeni haliyle birlikte kullanıcılarının daha rahat bir geçiş yapmasına imkan tanıyor. Bir diğer yenilik ise yuvarlatılmış uyarılar ve yeniden tasarlanan geçişler oluyor.

İŞTE YENİ GÜNCELLEMENİN EKRAN GÖRÜNTÜSÜ

fff.png

Öne Çıkanlar
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
Lozan Antlaşması’nın önemi nedir? Lozan Barış Antlaşması’nın maddeleri neler?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
LGS tercih sonuçları açıklandı mı? 2023 LGS tercih sonuçlarına nereden bakılır?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a veda eden isim kim oldu?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Fındık fiyatlarını kim belirleyecek?
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Suriye’ye tırlarla giden kaçak ilaçlar ve tırlarla gelen uyuşturucular
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Emekli banka promosyonu alırken nelere dikkat etmeli? Emekli banka promosyonlarına ilişkin detaylar neler?
Son Haberler
Almanya Fas'ı gole boğdu Spor
Almanya Fas'ı gole boğdu
Küçük Emrah Bruce Willis'ten yardım istedi. Sosyal medya çalkalandı Magazin
Küçük Emrah Bruce Willis'ten yardım istedi. Sosyal medya çalkalandı
İngiltere’de yüzde 5 benzin zammını çırılçıplak bisiklete binerek protesto ettiler Dünya
İngiltere’de yüzde 5 benzin zammını çırılçıplak bisiklete binerek protesto ettiler
İstanbul'daki düzenlenen satranç turnuvasının kazananı çocuklar Spor
İstanbul'daki düzenlenen satranç turnuvasının kazananı çocuklar
Dikkat masum değiller Sağlık
Dikkat masum değiller
30 yıllık global kahve zinciri iflas etti. 200 şubesinin kapısına kilit vuruldu Ekonomi
30 yıllık global kahve zinciri iflas etti. 200 şubesinin kapısına kilit vuruldu
Türk mitolojisinde tıp tanrısı. Bakın sembolleri neymiş Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde tıp tanrısı. Bakın sembolleri neymiş