U23 Atletizm Milli Takımı rekor kırdı

U23 Atletizm Milli Takımı, 12-16 Temmuz 2023 tarihleri arasında Finlandiya’nın Espoo şehrinde düzenlenen Avrupa U23 Atletizm Şampiyonası’nda rakipleriyle yarıştı.

Turkcell ana sponsorluğunda şampiyonaya katılan Ay-Yıldızlı sporcular organizasyonda, iki altın, üç gümüş ve bir bronz olmak üzere toplam altı madalya kazandı.

6 MADALYA İLE REKOR KIRILDI

Yüksek atlamada Ali Eren Ünlü ve 400 metre engellide İsmail Nezir altın madalya kazandı. Disk atmada Özlem Becerek ve 400 metre engellide Berke Akçam, İlyas Çanakçı, Kubilay Öncü, Berke Akçam, İsmail Nezir, Oğuzhan Kaya ve Yağız Canlı’dan oluşan 4x400 bayrak takımı gümüş madalyanın sahibi oldu. Batuhan Çakır ise üç adım atlamada bronz madalya aldı.

Finlandiya’da 6 madalya kazanan Milli atletler, tarihindeki en çok madalya sayısına ulaştı.