Ubisoft Prince of Percia ile ilgili sessizliğini bozdu. Sosyal medyadan açıkladılar

Oyun dünyasının en çok sevilen markalarından biri olan Prince of Persia serisinin Sands of Time oyunun yeniden yapımı adeta yılan hikayesine döndü. Ubisoft, oyunun yeniden yapımını açıklamış ancak yayınlanan ilk videoda büyük tepki çekmişti. Çünkü yayınlanan videoda oyun oldukça eski duruyordu. Ubisoft sonrasında oyunun geliştirme sürecinin devam ettiğini duyursa da uzun zaman ses çıkmamıştı.

Dev oyun şirketi kısa süre önce Prince of Persia ile ilgili sessizliğini bozdu. Ubisoft, sosyal medya hesabından yaptığı kısa bir paylaşımda oyunun geliştirme sürecinde ‘önemli bir kilometre taşının’ geride bırakıldığını duyurdu. Ancak oyunun ne zaman çıkacağı ile ilgili bir bilgi vermedi.

Ubisoft, Prince of Persia: Sands of Time oyunun çıkışının 20. Yıldönümü için yaptığı paylaşımda “Bildiğiniz gibi UbisoftMTL'deki tutkulu ekip bu efsanevi hikayeyi yeniden tasarlıyor ve bugün projenin önemli bir dahili kilometre taşını geçtiğini ve geliştirmenin ilerlediğini duyurmaktan mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

Yeni Assassin’s Creed oyunu üzerinde çalışan Ubisoft’un Prince of Persia oyununu ne zaman çıkaracağı belirsizliğini koruyor.