Üç adamın bebek arabasını kapatmak için verdiği mücadele sosyal medyada viral oldu

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Üç adamın bebek arabasını kapatmak için verdiği mücadele sosyal medyada viral oldu

Bebek arabasını kapatamayan babaya, yoldan geçen iki erkek de yardım etti lakin üçü de bebek arabasını kapatmayı beceremedi. Bunun üzerine olaya el atan bir kadın, bebek arabasını tek bir düğmeyle kapattı. O anlar, sosyal medya kullanıcılarını kahkahaya boğdu.

Olay, bir babanın bebeğinin arabasını kapatmaya çalışırken yaşandı. Ne kadar uğraştıysa bir türlü bebek arabasını kapatmayı başaramayan babanın yardımına, yoldan geçen bir adam yetişti. Ancak adamın tüm çabalarına rağmen bebek arabası yine kapanmadı. İkinci bir adamın da yardıma gelmesiyle üç kişi birlikte bebek arabasını kapatmaya çalıştı. Üç adamın da tüm uğraşlarına rağmen bebek arabası kapanmayınca, izleyenler gülmekten kendini alamadı.

Bu sırada yoldan geçen bir kadın, adamların çaresizliğini fark ederek duruma müdahale etti. Tek bir düğmeyle bebek arabasını rahatlıkla kapatan kadın, izleyenleri şaşkınlık ve kahkahaya boğdu. O anlar, arabada olayı izleyen çiftin kamerasına yansıdı ve sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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