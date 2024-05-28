1963 model buzdolabı görenleri büyüledi: Eski tasarıma yeni hayranlık

1963 model bir buzdolabı, yıllar sonra tekrar gün yüzüne çıkarak görenleri hayran bıraktı. Buzdolabının raflarındaki tellerin, ürünlerin alımını kolaylaştırmak için oynayabilmesi ve sebzelik rafının 360 derece dönebilmesi gibi özellikler, bu eski teknolojinin ne kadar yenilikçi olduğunu gösteriyor. Buz yapma haznesi de bulunan buzdolabının, 1963 yılında 475 dolardan satıldığına dair bir fişin içinden çıkması, bu eşsiz buluşun değerini daha da arttırdı.

Sosyal medyada paylaşımı yapan kişinin keşfi, kullanıcılar tarafından büyük ilgiyle karşılandı ve birçok yorum aldı. Paylaşılan videoda buzdolabının zarif tasarımı ve işlevselliği, nostalji sevenlerin beğenisini topladı.