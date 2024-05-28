Çılgın fare etrafını saran sokak kedilerine kafa tuttu

Kaynak: Haber Merkezi
Çılgın fare etrafını saran sokak kedilerine kafa tuttu

Tokat Turhal'da yaşanan alışılmadık bir karşılaşma sosyal medyada büyük ilgi topladı. Cesur bir fare, çevresindeki bütün sokak kedilerine kafa tuttu.

Tokat’ın Turhal ilçesinde kaydedilen bir video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Kanal 60 TV'nin sosyal medya hesabında paylaşılan görüntülerde, bir farenin kendisine yaklaşan kedilere korkusuzca karşı koyduğu anlar görülüyor. Kedilerin fare karşısındaki çekingen tavırları, izleyenlerin dikkatini çekti ve eğlenceli yorumlara neden oldu.

Görüntülerde, fare kendisine yaklaşan bir kediye saldırırken, diğer kedilerin uzaktan çekingence olayı izlediği görülüyor. Bu alışılmadık durum, hem bölgede hem de sosyal medya kullanıcıları arasında büyük şaşkınlık yarattı.

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