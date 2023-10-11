Üç çocuğun öldüğü inşaat kaçak çıktı. Belediye Başkanı “Temeli atalım prosedür arkadan gelsin dedik” diye konuştu

İstanbul’un Sancaktepe ilçesinde 7 yaşındaki Berat, 9 yaşındaki Baran ve 11 yaşındaki Batuhan Sağın isimli üç kardeşin cansız bedenleri, İstanbul Valiliği ile AKP’li Sancaktepe Belediyesi’ne ait inşaatın su dolu temelinde bulundu.

İmar planı, hafriyat izni ve ruhsatı olmadığı ortaya çıkan inşaat için AKP’li Belediye Başkanı Şeyma Döğücü “Temeli atalım prosedür arkadan gelsin dedik” diye konuştu.

BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre; 2 Ekim Pazartesi akşamı kaybolan üç kardeşin cansız bedenleri, 4 Ekim Çarşamba günü Hilal Mahallesi’ndeki bir cem evi inşaatının su dolu temelinde bulunmuştu. Çocukların oyun oynarken su dolu temele düşerek hayatlarını kaybettiği tahmin edilirken çocukların öldüğü inşaatın AKP’li Sancaktepe Belediyesi ile İstanbul Valiliği’ne ait olduğu ortaya çıkmıştı.

Sancaktepe Belediyesi, geçen nisan ayında 600 metrekarelik arsanın imar planını değiştirdi. Arsa, cem evi yapılabilmesi için konut alanından sosyal kültürel tesis alanına dönüştürüldü. Plan değişikliğinin İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi’nde onaylanmasını beklemeden, 30 Temmuz’da da İstanbul Valisi Davut Gül, Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Osman Boyraz’ın katıldığı törenle “Birlik Cemevi” adı verilen projenin temeli atıldı.

İnşaata başlanılabilmesi için imar planı değişikliğinin İBB Meclisi’nde onaylanması gerekiyordu. Ancak plan onaylanmadığı halde Valilik ile Belediye halde inşaata başladı. Hatta inşaatın ruhsatının olmadığı ve İBB’den hafriyat için izin alınmadığı da öğrenildi. İBB kaynaklarına göre, hafriyat çalışması ve hafriyatın taşınması için izin alınması gerekirken Sancaktepe Belediyesi’nin böyle bir işlemi bulunmuyor.

PLANLARI BEKLEMEDİLER

BirGün’ün sorularını yanıtlayan Sancaktepe Belediye Başkanı AKP’li Şeyma Döğücü ise imar planı değişikliğinin İBB Meclisi’nde onaylanmadan projenin temelini attıklarını doğruladı. Döğücü, “Birlik Cemevi’ne size arazi vereceğiz demiştik. Arsayı belirledik. Valilik ile konuştuk, onlar da cem evinin kaba inşaatını üstlendiler. Daha sonra cem evi ‘kimse bu arsayı bize verdiğinize inanmıyor. Temeli atın insanlar görsün’ diye ısrar etti. Cem evinin bizi aceleye getirmesiyle onları kıramadık… Valimiz Davut Gül de göreve yeni başlamıştı. Onu da davet ettik ve temeli attık. Proje ihale, hazırlık aşamasındayken temeli attık” dedi.

‘PROSEDÜR ARKADAN GELSİN’

Döğücü, “Neden inşaat ruhsatı ve hafriyat izinlerini almadınız? Hafriyatı İBB’nin döküm sahasına taşımadıysanız ne yaptınız?” sorularına ise şöyle yanıt verdi: “Orayı çok değil ’50 santim’ kazdık. Biz çalışmaya başlayalım prosedür arkadan gelsin dedik. Bunun için inşaat ruhsatı almamıza gerek yoktu. Çocukların iki ayrı sacı nasıl geçtikleri de muamma. Biz imar planı onaylandığında projeyi inşaat şirketine devredecektik, bunu beklerken üç yavrumuzu kaybettik. Acılı ailenin yanında olduk, valimizle gittik…”

‘SUYU FARK ETMEDİK’

Döğücü, ‘50 santimlik temel kazısı yapıldığını ve ruhsata bu yüzden gerek olmadığını” iddia etse de olay yerinin fotoğrafların metrelerce derinliğinde temel kazısı yapıldığı görülmüştü. Uzmanlar ise “İnşaat alanında biriken suyun da dalgıç pompalar ile boşaltılması gerektiğini” ifade ederek ihmallere dikkat çekiyor.

Belediye Başkanı Döğücüsü “Suyu neden boşaltmadınız?” şeklindeki soruyu da şöyle yanıtladı:

“Su boşaltılmamış, çünkü fark edilmemiş. Suyu fark etseydik boşaltırdık. Aynı ailenin üç evladını birden kaybetmesi çok üzücü bir şey. Bunun vicdan ıstırabı hepimizde çok fazla. Hukuk karşısında boynumuz kıldan ince.”

VALİ GÜL SESSİZ

İstanbul Valisi Davut Gül’e de “temelini attığı inşaatın kaçak olmasıyla” ilgili sorularımızı ilettik. “Konuyla ilgili adli sürecin devam ettiğini” ve bir açıklama yapmayacağını belirtti.

ZİNCİRLEME İHMALLER

Üç çocuğun cansız bedeninin bulunduğu gün, Sancaktepe Belediye Meclisi’nin CHP’li üyeleri de bölgeye giderek inceleme yapmıştı. CHP’li Meclis Üyesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İlknur Ünlü BirGün’e yaptığı açıklamada ihmalleri sıraladı. “Ne yazık ki zincirleme ihmallerin yaşandığını görüyoruz” diyen Ünlü şunları söyledi:

“Bilirkişi raporuna göre asli ve tali kusurlu olarak Sancaktepe Belediyesi’ne yönelik savcılık soruşturma talep etti. Umarız soruşturma izni çıkar ve ihmali bulunanlar hakkında gerekli yargılamalar yapılır. Konuyu Sancaktepe Belediye Meclisi’nde de gündeme getirerek gerekli önemlerin alınıp alınmadığını sorduk. Ancak ne yazık ki sorularımıza cevap almak yerine olayı başka mecralara çeken tepkilerle karşılaştık. Çocuklarımızın yaşam hakkını elinden almış bu sürecin takip edilmesi sadece ailemizin değil, tüm Sancaktepelilerin hatta tüm Türkiye’nin vicdani ve ahlaki ve insani ödevidir”

ÖTEKİLEŞTİRİLENLERİN İLÇESİ

“Adalet yerini bulsun ihmali olanlar yargılansın istiyoruz” diyen CHP’li Meclis Üyesi Erdoğan Karip ise “Sancaktepe iki uç dünyanın bir kesişimi adeta lüks site duvarları arasında yaşayan, güvenlikli havuzlarda sporunu yapan çocuklarla inşaat çukurunda hayatına son verilen çocukların memleketi. Parkları yaşam alanları, beslenmesi yetersiz olanların, kimsenin sesini duymadığı çocukların ilçesi” ifadelerini kullandı.