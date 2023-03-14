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Üç gündür aranıyordu ölüsü bulundu 

Bartın'ın Ulus ilçesinde 3 gün önce ortadan kaybolan alzheimer hastası yaşlı adamın cansız bedeni ormanlık alanda köylüler tarafından bulundu.

Haber Giriş: 14 Mart 2023 Salı - 17:16
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Üç gündür aranıyordu ölüsü bulundu 

Üç gündür aranıyordu ölüsü bulundu 
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İHA'nın haberine göre, ilçeye bağlı Kirazcık köyünde yaşayan 78 yaşındaki Kamil Yavuz, geçtiğimiz Cumartesi günü sabahı ortadan kayboldu. 

Kendisinden haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgede arama çalışması başlatan ekipler, AFAD’dan yardım istedi.

Alzheimer hastası olan Yavuz, aranmasının üçüncü gününde köye 10 kilometre uzaklıkta olan Ulukaya köyü mevkiinde ormanlık içerisindeki dere kenarında vatandaşlar tarafından hareketsiz bir şekilde yatarken bulundu.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yavuz’un hayatını kaybettiği tespit edildi.

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