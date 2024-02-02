Üç hafta süren öksürük neyin habercisi

Tüberküloz yani verem akciğerlerde yaygın iltihap gelişmesine neden olan bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığı. Hastalığın belirtileri şöyle:

Yüksek ateş

Gece terlemeleri

Şiddetli göğüs ağrısı

İştahsızlık

Hızlı kilo kaybı

Halsizlik, yorgunluk

İlerleyen dönemlerde kanlı balgam görülmesi

Bu belirtiler, hastalığın solunum sistemini etkilemesiyle ortaya çıkar. Öksürük genellikle sabahları daha şiddetli olabilir.

Unutmayın ki, tüberküloz gibi ciddi bir hastalığın belirtileri, başka hastalıkların belirtileriyle de örtüşebilir. Bu nedenle, belirtilerinizin nedenini belirlemek için bir doktora başvurmanız kesinlikle şarttır.

VEREM NASIL BULAŞIR?

Mycobacterium tuberculosis adlı bir bakterinin neden olduğu hastalığa verem deniyor. Bulaşıcı bir hastalık. Sağlıklı kişiye hava yoluyla bulaşıyor. Bulaştırıcı olan hastalar özellikle akciğer ve gırtlak veremi olanlardır. Öksürük, konuşma, şarkı söyleme gibi solunum faaliyetleri ile mikrop içeren damlacıklar havaya saçılıyor.

Erken tanı etkili tedavi için şart. Hastalıktan düzenli tedavi ile kurtulmak mümkün...

Verem hastasının kesinlikle temiz hava olan ve özellikle güneş gören yerlerde tedavisini ürdürmesi gerekiyor...