Üç Suriyeli erkek 14 yaşındaki Türk kızına tecavüz etti! Mahkemedeki skandal ifadeleri çıldırttı

Tiktok’ta Avrupa’daki gelişmelerle ilgili içerikler paylaşan “Tülay Anlatıyor” isimli hesapta skandal bir olay anlatıldı.

Avusturya’nın başkenti Viyana’da 3 Suriyeli şahıs akşam yalnız gördükleri 14 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz etti.

“BEN NEDEN YARGILANIYORUM O SAATTE GEZMESEYDİ”

Mahkemeye çıkarılan sapıklardan birisi mahkemede “Ben neden şu anda mahkemede yargılanıyorum anlamıyorum. Evli olmayan biri ve o saatte dışarıda gezen bir kadın tecavüz edilir. O sadece inanç bir…” ifadelerini kullandı.

“TÜRK OLDUĞUNU BİLSEYDİM TECAVÜZ ETMEZDİM”

18 yaşında tecavüze uğrayan Türk kızı için ise mahkemede “Ben onun bir Türk olduğunu bilmiyordum. Avusturyalı zannediyordum. Bilseydim Müslüman olduğunu tecavüz etmezdim. Ama onun da başörtü takması gerekiyor” şeklinde savunma yapıldı.

Tülay isimli gurbetçi kadın skandal olayla ilgili şöyle konuştu:

Avusturya’da 14 yaşında bir kız çocuğu, 3 Suriyeli tarafından tecavüz ediliyor ve tecavüzcüler mahkemede ifadelerinde bunu söylüyor: Biri diyor ki ben neden şu anda mahkemede yargılanıyorum anlamıyorum. Evli olmayan biri ve o saatte dışarıda gezen bir kadın tecavüz edilir.

Evet, ifadesi bu… Yani oradan buradan alıntı değil. Mahkemede bu şekilde konuştu. Devamı da var tecavüze uğrayan kız için ‘o sadece inançsız bir …’ gerisini kendiniz düşünün.

Bu da yetmiyor, 18 yaşında bir Türk kızı tecavüz edildi. Onun da mahkemesinde tecavüz eden suçlu, “Ben onun bir Türk olduğunu bilmiyordum. Avusturyalı zannediyordum. Bilseydim Müslüman olduğunu tecavüz etmezdim. Ama onun da başörtü takması gerekiyor.

Evet suçlular bu… Kadınlara bakış açıları bu… Gece dolaşan, alkol olan ya da Müslüman olmayan kadınlara tecavüz edebiliriz diyorlar. Biz bunlarla yaşamak istemiyoruz. İsteseydik Afganistan’a giderdik.