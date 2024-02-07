Üç ülkeye ithalata damping önlemi

Ticaret Bakanlığı tarafından damping önlemi. İthalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe göre, üç ülkeden iki ürüne damping önlemi alındı. Almanya ve İsveç menşeli sodyum perkarbonatlar ile Rusya menşeli, "diğerleri" eşya tanımlı renksiz düz cam ithalatına yönelik olarak başlatılan soruşturma tamamlandı.

İthalat Genel Müdürlüğünce yürütülen soruşturma sonucu, mevcut önlemin yürürlükten kalkması durumunda dampingin ve zararın devam etmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

Ticaret Bakanlığı bu kapsamda Almanya menşeli ürüne Hem Almanya hem İsviçre için dampinge karşı kesin önlem uygulanmasını kararlaştırdı.

RUSLARA DÜZ CAMDA ÖNLEM

Tİcaret Bakanlığı Rusya menşeli renksiz düz cama yönelik de türüne göre yüzde 8 ile 10 oranlarında damping uygulanmasına kesin önlem uygulanmasına karar verdi. Ticaret Bakanlığı'nın bu konudaki önlemleri yürürlüğe girmesinden itibaren 5 yıl sonra kaldırılacak.

PERKARBONAT NEDİR

Sodyum karbonat peroksit olarak da adlandırılan sodyum perkarbonat, tipik olarak renksiz, kristalin bir katı olarak görünen inorganik bir tuzdur. Sodyum perkarbonat, ev temizlik ürünlerinde yaygın olarak kullanılan bir ağartıcı ve oksitleyici bir üründür.