Üç yeni banka kuruluyor. Resmen açıklandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Üç yeni banka kuruluyor. Resmen açıklandı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu kararıyla Marin ve Aytemiz Yatırım Bankaları kurulacak, toplam sermaye 3 milyar TL olacak. Üçüncü bankası ise dijital bankacılık alanında faaliyet gösterecek ve adı Ayrıca, Adil Katılım Bankası

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), finans sektöründe yeni bir döneme imza atıyor..

BDDK karar verdi, üç banka birden geliyor. Bankacılık Düzenleme ve Denemleme kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece Marin ve Aytemiz Yatırım Bankaları kurulacak. Toplam sermaye 3 milyar TL olacağı belirtildi. Ayrıca, Adil Katılım Bankası da dijital bankacılıkta faaliyet gösterecek. BDDK bu hamleyle finans sektöründe rekabeti artırarak daha geniş bir hizmet sunmayı amaçlıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararlarla, sektöre yeni aktörler geliyor. İlk kararda, Marin Yatırım Bankası AŞ ve Aytemiz Yatırım Bankası AŞ'nin kurulmasına izin verildiği belirtildi.

Bankaların toplam sermayesinin 3 milyar TL olacağı öğrenildi. Kurucu ortaklar arasında Mehmet Koç, Sefa Koç, Noman Tekin, Meltem Süloğlu, Yavuz Duranoğlu ve Aytemiz Finansal Hizmetler AŞ gibi flaş isimler bulunuyor.

ADİL KATILIM BANKASI DİJİTAL BANKACILIKTA YENİ AKTÖR OLDU

BDDK'nın diğer bir kararıyla dijital bankacılık sektörüne yeni bir oyuncu katılıyor. BDDK'nın verdiği izinle Adil Katılım Bankası AŞ'nin kurulması onaylandı. Bu bankanın kuruluş sermayesinin 3 milyar TL olduğu açıklandı.

Adil Katılım Bankası AŞ, dijital bankacılık yönetmeliği esasllarıyla faaliyet gösterecek. Kurucu ortaklar arasında Ali Emre Ballı, Murat Yönaç, Özberk Çetinkaya, Ali Paslı ve Fahri Akcan gibi isimler bulunuyor. Bu adım, dijital bankacılık alanında rekabeti artırarak müşterilere daha geniş bir hizmet yelpazesi sunmayı hedefliyor.

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