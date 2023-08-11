Uçağa alınmayan ünlü oyuncu isyan etti

Son olarak Ateş Kuşları dizisi ile ekranda fırtınalar estiren İlayda Alişan, 40 dakika önce havalimanında olduğunu fakat 45 dakika kuralı nedeniyle uçağa alınmadığını belirtti.

“BU BİR KURALMIŞ”

Havalimanı kuralları gereğince uçak kalkmadan 45 dakika önce check-in yapması gereken Alişan 5 dakika geç kalınca uçağa alınmadı. 27 yaşındaki oyuncu başından geçen talihsiz olayı sosyal medya hesabından paylaştı.

Alişan sosyal medya hesabından çektiği videoda, “40 dakika önce oradaydım ama uçağa alınmadım çünkü 45 dakika önce orada olmam gerekiyormuş ve bu bir kuralmış” dedi.

