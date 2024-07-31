Uçak biletlerine büyük zam. İşte yeni fiyatlar

Yüksek enflasyon ve dolar kuru sebebiyle zam A’dan Z’ye her şeye zam yağıyor. Marketlerdeki, pazardaki, fırındaki birçok ürüne zam yapılırken benzin fiyatları da uçtu.

İstanbul’da benzin fiyatı 45 liraya dayandı. Sürücüler benzin istasyonlarına uğrarken korkar oldu.

UÇAK BİLETLERİNE ZAM

Vatandaşlar geçimini sağlamakta zorlanırken bir zam haberi de uçak biletlerine geldi.

İç hat biletlerinin tavan fiyatı güncellendi. İç hat uçak biletlerinde 3 bin 253 liralık tavan fiyat 4003 liraya çıkarıldı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından 2013 yılında uygulamaya konulan iç hat biletlerinin tavan fiyatı, bu tarihten sonra ilk kez zamlandı.

THY ve Pegasus, güncellenmiş olan tarifeyi fiyatlarına yansıtmaya başladı.

TARİH VERİLDİ

Zammın ise 1 Ağustos’tan itibaren geçerli olacağı belirtildi. Bir uçuşta satılan biletlerin yüzde 80'i 2503 TL olarak vatandaşlara sunulacak. Geri kalan yüzde 20'lik kısmı ise 4003 TL olacak şekilde fiyatlandırılacak.

İç hatlarda tek yönde tavan fiyat uygulaması, ilk olarak 2013 yılında Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından yürürlüğe kondu.

Buna karşılık, iç hat business sınıfı ve dış hat biletleri için tavan ücret uygulaması bulunmuyor. Ayrıca, 2022 yılı başında tavan fiyat 599 TL olarak belirlenmişti.

Öte yandan Hava Sosyal Medya hesabından da tavan fiyat paylaşıldı.