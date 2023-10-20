Uçak gemileri, ABD’nin düzenini koruyabilir mi?

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Filistin konusunda tüm insanlığı harekete geçmeye davet eden Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a seslenerek "İlk adımı siz atın, Malatya Kürecik'te İsrail'i korumak için kurulan Füze Kalkanı'nı derhal kapatın" dedi.

Ağbaba, "AKP Hükümeti, kuru laflarla Filistin halkının yanında olduğunu söylemek yerine somut adımlar atmalıdır. 12 Yıldır Anadolu'nun ortasında İsrail'i korumak için kurulan bir Füze Kalkanının varlığı bile Türkiye adına utanç vericidir. Tüm insanlığın harekete geçmesini isterken harekete geçilsin Malatya Kürecik'te İsrail'i korumak için kurulan Füze Kalkanı derhal kapatılsın." dedi

Veli Ağbaba’nın bu çıkışına söyleyecek sözü olan var mı?

Ben sadece Ziya Paşa’nın ünlü beyitini hatırlatmak istiyorum:

“Ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz.

Şahsın görünür rütbe-i aklı eserinde...”

***

İsrail’in Gazze’de giriştiği soykırımla ilgilenirken, Türkiye’de neler olup bittiğini de takip etmek gerekir...

CHP'li Gürsel Tekin, TOKİ'nin 1-2 Kasım'da açık artırma ile satmayı planladığı Türkiye genelindeki 462 adet arsanın satışına tepki göstererek, “Derin bir endişe taşıyoruz. Türkiye'yi sata sata bitiremediler! Durun artık” dedi.

Tekin, "Türkiye'de toprak, tarih boyunca milletimizin ortak malı ve gelecek nesillere bırakılması gereken bir miras olmuştur. Ancak son zamanlarda, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından düzenlenen açık artırmalar, ülkenin topraklarına olan bu mirası gasp etme noktasına gelmiştir. Son 5 yılda yaklaşık 35 milyar lira değerinde arsa satışı yapıldı. Adeta satılık bir ülke haline döndük.” diye konuştu.

İktidar, bu kadar arsayı niçin satıyor? Sadece gelir sağlamak için mi yoksa başka amaçları da mı var? Sonuçta 10 kilometrelik sahil şeridinde 45 kilometrekarelik bir toprak olan Gazze için kıyamet kopuyor değil mi? Öyleyse, iktidar devletin topraklarını neden satıyor?

***

Yine Gazze’ye dönelim... Strateji uzmanı Nejat Eslen, “İsrail ordusu Gazze'ye girmekte tereddüt ediyor. İsrail ordusunun girmek istediği coğrafya meskûn mahal... Hamas, hazırlıklarını yapmış yerin altında tünellerde İsrail ordusunu bekliyor. Meskûn mahallerde savaş, özel harekât şeklidir ve bu konuda eğitilmiş özel birlikler gerektirir. İsrail ordusu Gazze'ye tanklarla girecek gibi görünüyor. Bu ciddi bir hata olur çünkü tanklar meskûn mahalde kolayca avlanabilir. İsrail ordusunda bu maksatla eğitilmiş yeterli birlik olduğunu düşünmüyorum. İsrail ordusu, Arap ordularına karşı kısa sürede sonuç alınan tank harekâtı ile başarılı olmuştu. Oysa Gazze içinde Hamas'a karşı savaş bu eski savaşlara benzemez.” dedi...

İsrail ordusu, her ne kadar Gazze sınırlarına tankları yığmışsa da kara harekâtı yapmıyor veya yapamıyor. Netanyahu kayıpların çok fazla olacağını anladı. Böyle bir durumda iktidarda kalamaz ve yolsuzluktan cezaevine girer. Bunun yerine, Gazze’nin kuzeyini hava bombardımanı ile yerle bir ederken, halkın güneye geçmesini istiyor. Geçenleri de bombalıyor. Etnik temizlik yapıyor!

***

Peki, “Filistin sorunu ne zaman çözülür?”

Nejat Eslen, bu soruya, “İsrail, Tevrat'a dayalı Büyük İsrail Projesi'nden; Hamas, İsrail devletini yok etme amacından, cihattan vazgeçtiği zaman.... Mümkün mü? Rasyonel olmayan, dini ideolojiye dayanan stratejiler zehirlidir.” diye cevap verdi.

Eslen, daha önemli stratejik gelişmeye dikkat çekti:

“Bölgedeki Arap liderler, İsrail'e kayıtsız şartsız destek veren ABD Başkanı Biden ile görüşmeyi iptal ederken; Kuşak Yol girişimi için 140 ülkenin katılımı ile Çin'de gerçekleşen buluşmada, Xi Jinping ile Putin yeni dünya düzeni için işbirliğini güçlendiriyor. Gazze katliamı ile 140 ülkeli bu buluşmanın aynı zamana denk gelmesi ilginç. ABD hala uçak gemileri ile kurallara dayalı dünya düzenini koruyabileceği yanılgısı içinde... Jeopolitik akıl meselesi...”

Yoksa ABD, kendi sonunu mu hazırlıyor?