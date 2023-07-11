Uçak hangarın çatısına çarptı

ABD'de küçük bir uçağın havaalanı hangarının çatısına çarptığı bildirildi.

Uçak hangarın çatısına çarptı

Editör: Özlem Kıral

Federal Havacılık İdaresi'nden yapılan açıklamada, kazanın, Cessna 172'nin pilotu Los Angeles'ın güneyindeki Long Beach Havalimanı'nda "iniş ve kalkış alıştırması" yaparken saat 14.30 sıralarında meydana geldiği belirtildi.

Paylaşılan görüntülerde uçağın burnunun hangarın çatısına gömülü olduğunu ve kuyruğunun dümdüz yukarı kalktığı görüldü.

Haber istasyonu, uçakta bulunan tek kişi olan pilotun enkazdan çıkarıldığını ve hafif yaralarla hastaneye kaldırıldığını söyledi.

İtfaiye, kazadan sonra uçaktan yaklaşık 45 galon yakıt sızdığını açıkladı.

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