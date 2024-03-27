Uçaktan atılan yardım paketleri 18 can aldı

Gazze’de uçaklardan atılan yardım paketleri yüzünden 18 Filistinlinin hayatını kaybettiğini belirtiliyor. İddiaya göre yardımların hatalı noktalara indirilmesi sebebiyle can kaybı yaşandı.

Açıklama, Hamas'a bağlı Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapıldı. Açıklamaya göre uçaklardan atılan ve denize düşen yardımları almak isteyen Filistinlilerin 12'sinin boğularak, 6'sının ise yaşanan izdiham sonucu öldü.

Yardımların bir kısmının denize, bir kısmının ise İsrail'in işgal ettiği topraklara düşmesi nedeniyle Filistinlileri tehlike altına soktuğu belirtilen açıklamada, yardımlara ulaşmak isteyenlerin hayatını riske attığı vurgulandı.



Açıklamada, "Yanlış, yersiz ve faydasız üsluptaki havadan yardım operasyonlarına son verilmesi çağrısında bulunuyor, 6 aydan beri aralıksız akut gıda kıtlığı ve açlık çeken Filistin halkına insani yardım ulaştırılması için kara geçişlerinin derhal ve hızla açılmasını talep ediyoruz" ifadesine yer verildi.