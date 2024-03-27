Hakan Bayrakçı merakla beklenen büyükşehirlerdeki son durumu açıkladı! Tüm hesapları alt üst edecek sonuçlar

Kaynak: Mynet
Hakan Bayrakçı merakla beklenen büyükşehirlerdeki son durumu açıkladı! Tüm hesapları alt üst edecek sonuçlar
SONAR Araştırma'nın sahibi Hakan Bayrakçı, katıldığı bir canlı yayında İstanbul, Ankara ve İzmir'deki anketlerde son durumu anlattı.

Pazar günü 81 ilde kurulacak sandıklarla vatandaşlar, yerel seçimlerde oy kullanacak. Adayla arasında dengeler sürekli değişirken, Hakan Bayrakçı, anketlerdeki son durumu aktardı.

SONAR Araştırma sahibi Hakan Bayrakçı, bu akşam seçim anketinin sonucunu sosyal medya üzerinden paylaşacak.

"İZMİR'DE 10 PUAN BİR FARK BEKLİYORUM"

İzmir hakkında konuşan Bayrakçı, "İzmir'de Hamza Dağ çok iyi bir aday, CHP ile farkı kapattı fakat ben yine de İzmir'de 10 puan bir fark bekliyorum. Ankara'da da Mansur Yavaş'ın anketlerde net olarak önde olduğunu görüyoruz" dedi.

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"ANKARA'DA MANSUR YAVAŞ ÖNDE"

Ankara'daki seçime değinen Bayrakçı, "Güvendiğim güvenmediğim hangi araştırmacıdan duysam hepsinde Ankara'da Mansur Yavaş önde. AK Parti'nin adayı Turgut Altınok da bana göre milliyetçi kökenli olduğu için doğru adaydı. Mansur Yavaş'ın çok büyük 2-3 avantajı var. Siyaset dışı bir duruşu var" diye konuştu.

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"EKREM İMAMOĞLU'NUN ÖNDE OLDUĞU GÖZÜKÜYOR"

Son olarak İstanbul için konuşan Bayrakçı, "Normalde biz bu gece veya yarın sabah resmi anket açıklamamızı yapacağız. SONAR'ın veya benim Twitter hesabından paylaşım yapacağız. Son durumu akşam açıklayacağız fakat Ekrem İmamoğlu'nun önde olduğu gözüküyor" ifadelerini kullandı.

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