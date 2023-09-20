Üçlü salgın uyarısı. Soğuk algınlığıyla korona karışıyor

ABD’de uzmanlardan üçlü salgın uyarısı geldi. ‘Soğuk algınlığıyla korona karışıyor’ denilerek dikkat çeken uyarılarda bulunuldu.

KAYNAK: Haber Merkezi
Üçlü salgın uyarısı. Soğuk algınlığıyla korona karışıyor

Editör: Murat Öztürk

ABD’de uzmanlar, Kovid-19’un artık hafif belirtiler göstermesi nedeniyle soğuk algınlığı veya alerjiden ayırt edilmesinin zorlaştığını belirterek, üçlü salgın uyarısında bulundu.

“Başımı kaldıramıyorum, Kovid-19 mu oldum yoksa grip mi anlayamadım” şeklindeki cümleler, bu günlerde yaygın şikâyetler arasında olduğu biliniyor.

Nedeninin ise test yaptırmamış, kendisine teşhis konulmamış bu tür hastalar, söz konusu hastalıkları belirtilerin benzerliği nedeniyle birbirine karıştırabildiği bildirildi.

Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), bu kış ABD’de Kovid-19, grip ve RSV (Respiratuar Sinsityal Virüs) üçlü salgınının meydana gelebileceğini duyurdu.

Yükselişe rağmen aşıların etkisi ve daha önce virüse yakalananların bağışıklık geliştirmesiyle ölüm oranlarının düşük olduğu belirtildi.

ÜÇLÜ SALGIN NEDİR?

Grip, Covid-19 ve nezle üçlü salgın olarak isimlendiriliyor. Kovid-19’un artık hafif belirtiler göstermesi nedeniyle soğuk algınlığı veya alerjiden ayırt edilmesinin zorlaştığının altı çizildi.

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