Koronavirüs yeniden hortladı. Yeni varyant 'pirola' olağandışı belirtiler gösteriyor

Koronavirüsün yeni varyantı olan 'Pirola', önceki varyantlardan farklı özellikler sergileyerek olağandışı belirtiler gösteriyor. Doktorlar, bu belirtilerin olması durumunda acilen hastaneye gidilmesini önerdi.

Turgay Tütüncü KAYNAK: Haber Merkezi
Koronavirüs yeniden hortladı. Yeni varyant 'pirola' olağandışı belirtiler gösteriyor

Koronavirüs vaka sayılarının yeniden artması, tespit edilen "Pirola" adlı varyantın daha bulaşıcı olduğunun dile getirilmesi, Covid-19 endişesini bir kez daha arttırdı.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), korona vakalarında dünya genelinde artış olduğu konusunda uyardı.

Yeniden gündemde geniş bir şekilde yer alan Covid-19 vakaları ve yeni varyant, yeni bir salgın dalgası yaşanabileceği iddialarını gündeme taşıdı.

Pirola olarak adlandırılan Covid-19'un yeni varyantı BA.2.86'nın etkileri ve yayılma şekli, başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere pek çok ülkedeki salgınla mücadele kurumları tarafından büyük bir dikkatle izleniyor.

Uzmanlar, korona enfeksiyonları ve hastaneye yatış oranlarında ABD, Avrupa ve Asya'da artış kaydedildiğini ancak bu sayıların geçmiş dalgalarda yaşanan zirvelerin çok gerisinde olduğuna işaret ediyorlar.

COVİD PİROLA VARYANTI NEDİR?

Bilim insanlarının gözü BA.2.86'nın üzerinde çünkü 2023'ün büyük bölümünde baskın varyant olan XBB.1.5'e kıyasla yeni varyant, Spike proteininde 35 mutasyona sahip Omicron'un alt türü bir varyant.

Bu mutasyon, varyantın daha bulaşıcı olduğu, daha hızlı yayılabileceği, daha fazla insanın enfekte olmasına yol açabileceği endişesine yol açtı.

Ancak ABD'de iki bağımsız laboratuvarda yürütülen deneyler çok büyük endişeye gerek olmadığına işaret ediyor.

PİROLA VARYANTI BELİRTİLERİ NELER?

Omicron’un ‘yüksek endişe veren’ yeni bir alt türü olan pirola’nın ortaya çıkan yaygın ve ilk belirtileri arasında ateş, öksürük, boğaz ağrısı ve rahatsız edici vücut ağrıları görülür. Bir önceki varyant olan eris ve diğer varyantlara göre tat-koku kaybının daha az yaşandığı pirola virüsünde covid benzeri semptomların görülme ihtimali yüksektir.

Genel olarak pirola varyantı belirtileri şunları içerir:

- Ateş

- İnatçı öksürük

- Baş ağrısı

- Boğaz ağrısı

- Halsizlik, yorgunluk

- Kas ve vücut ağrıları

- Burun akıntısı

- Tekrar eden hapşırık

- Zaman zaman nefes alma güçlüğü

OLAĞANDIŞI BELİRTİLERİ VAR

Pirola varyantını diğer varyantlardan ayıran ise bu belirtilerin yanı sıra farklı belirtileri de göstermesi. Bu belirtiler arasında,

-deri döküntüsü

-uzun süren ishal

-ağız ve dilde değişiklikler (şişlik veya ülser)

-kaşıntılı, kırmızı gözler

-kırmızı el ve ayak parmakları

Uzmanlar bu belirtilerin görülmesi durumunda acilen hastaneye gidilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

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