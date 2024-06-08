Üzerinde "Allah" yazan karpuz görenleri şaşırttı

Kaynak: İHA
Üzerinde "Allah" yazan karpuz görenleri şaşırttı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde manav Velat Arslan, tezgahında üzerinde 'Allah' yazan bir karpuz buldu. Bu nadir olay karşısında şaşkınlığını dile getiren Arslan, karpuzu bin TL teklif edilmesine rağmen satmayarak evine götüreceğini söyledi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan sıradışı bir olay, görenleri hayrete düşürdü. Özgürlük Meydanı'nda meyve-sebze satışı yapan manav Velat Arslan, tezgahına dizdiği karpuzlar arasında üzerinde 'Allah' yazılı bir karpuz buldu. Bu nadir ve ilginç olay, hem Arslan'ın hem de müşterilerinin büyük ilgisini çekti.

Velat Arslan, sabah saatlerinde karpuzları tezgahına dizerken bu özel karpuzu fark etti. Hemen dikkatini çeken karpuzu saklayan Arslan, şaşkınlığını ve mutluluğunu dile getirdi. “Sabah karpuzları dizdiğim sırada ‘Allah’ isminin olduğu bir karpuzu fark ettim. Hemen onu aldım ve sakladım. Bu herkese nasip olmuyor. İnşallah Allah'ın sevdiği kullarındanız,” diyen Arslan, bu özel karpuzu satmayı düşünmediğini belirtti.

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