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Ücretsiz tahliye uçuşları bu gece sona eriyor!

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hava yolu şirketlerinin afet bölgesinden başlattığı ücretsiz tahliye uçuşları bu gece sona eriyor.

Haber Giriş: 28 Şubat 2023 Salı - 20:48
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Ücretsiz tahliye uçuşları bu gece sona eriyor!

Ücretsiz tahliye uçuşları bu gece sona eriyor!
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AA - Depremlerden; Kahramanmaraş, Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Elazığ, Hatay, Gaziantep, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa’daki vatandaşlar etkilendi.

Depremlerin ardından bölgeden ayrılmak isteyen afetzedeler için THY, Pegasus ve SunExpres uçuşlarını ücretsiz hale getirdi. 1 Mart’a kadar ücretsiz yapılan uçuşlar bu gece itibarıyla sona eriyor.

Edinilen bilgiye göre THY, 6-28 Şubat’ta deprem bölgesindeki illerden çıkışlı toplam 2 bin 395 ücretsiz seferle 430 bin 233 afetzede vatandaşın bölgeden tahliyesini sağladı.

Deprem bölgesindeki illere varışlı 2 bin 320 sefer düzenleyen THY, toplam 416 bin 165 vatandaş, arama kurtarma ve yardım ekibi üyesini de deprem bölgelerine ulaştırdı.

Tüm operasyonlarını yardım malzemelerinin taşınmasına tahsis eden Turkish Cargo ise 405 kargo seferiyle 15 bin 489 ton yardım malzemesini afet bölgelerine ücretsiz taşıdı.

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