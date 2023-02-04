THY 238 uçuşu iptal etti

İstanbul'da pazar günü beklenen kar yağışı hakkında flaş bir gelişme yaşandı. Daha önce yolcularını seferleri kontrol edin diyerek uyaran Türk Hava Yolları'ndan 5 ve 6 Şubat tarihli uçuşlarını iptal ettiğini açıkladı.

İptal kararı öncesi THY'nin sosyal medya hesaplarından yapılan duyuruda, yolcular kar yağışı nedeniyle uyarılmıştı. Uyarıda şu ifadelere yer verilmişti:

"İstanbul kalkışlı/varışlı seyahati bulunan yolcularımızın dikkatine; 5 Şubat 2023'te beklenen hava muhalefeti nedeniyle İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı uçuşlarımız yetkili makamların kısıtlama kararı çerçevesinde iptal edilebilmektedir. Uçuş tarihiniz yaklaştığında uçuş durumunuzu internet sitesinden kontrol etmenizi rica ederiz."

238 UÇUŞ İPTAL EDİLDİ

THY Basın Müşavirliği'den yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları dolayısıyla İstanbul kalkışlı ve varışlı toplam 238 uçuşun iptal edildiği duyuruldu. Açıklamada, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle MADKOM (Meteorolojik Acil Durum Komitesi) kararı gereği, İstanbul Havalimanı'nda 5 ve 6 Şubat tarihlerinde sefer iptalleri olduğu belirtilerek,

"İstanbul Havalimanı kalkış ve varışlı, 238 sefer iptali yapılmıştır. Bunların 72'si iç hat, 166'sı dış hat seferidir. Operasyon gereği, iptal sayılarının artması muhtemeldir. Misafirlerimiz uçuşlarıyla ilgili güncel bilgiye, uçuş sorgulama ekranlarımız üzerinden uçuş numarasını ve parkur bilgilerini girerek ulaşabilirler" ifadelerine yer verildi.