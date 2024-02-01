Uçtu uçtu enflasyon uçtu. İstanbul'da enflasyonu rekor kırdı

Kaynak: Foreks
Uçtu uçtu enflasyon uçtu. İstanbul'da enflasyonu rekor kırdı
İstanbul Ticaret Odası 2024 Ocak ayında İstanbul’da; perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme İndeksi verilerini açıkladı.

Yayımlanan verilere göre İstanbul'da ocakta perakende fiyatlar aylık yüzde 6,72, yıllık bazda ise yüzde 4,69 olarak açıklandı.

Açıklanan verilerde, 2023 Ocak ayına kıyasla 2024 Ocak ayında yaşanan fiyat değişimlerini gösteren bir önceki yılın aynı ayına göre değişim oranı İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı Ücretliler Geçinme İndeksinde % 76,17, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise % 61,48 olduğu paylaşıldı.

Ocak 2024’te Perakende fiyatlarda bir önceki aya göre; Sağlık ve Kişisel Bakım Harcamalarında yüzde 25,00 olurken, Ulaştırma ve Haberleşme Harcamalarında yüzde 20,67 olarak gerçekleştiği belirtildi.

Diğer kalemlere baktığımızda, Diğer Harcamalar grubunda yüzde 8,94, Konut Harcamalarında yüzde 7,58, Gıda Harcamalarında yüzde 5,51, Ev Eşyası Harcamalarında yüzde 4,49, Kültür Eğitim ve Eğlence Harcamalarında yüzde 2,81 artış, Giyim Harcamaları grubunda yüzde -3,87 düşüş görüldüğü saptandı.

Ocak 2024’te Toptan fiyatlarda bir önceki aya kıyasla; İnşaat Malzemeleri grubunda yüzde 13,22, Kimyevi Maddeler Grubunda yüzde 11,16, Gıda Maddeleri grubunda yüzde 6,97, Yakacak ve Enerji Maddeleri Grubunda yüzde 4,12, İşlenmemiş Maddeler Grubunda yüzde 1,90 artış izlenirken; Madenler Grubunda yüzde -4,52 azalış izlenmiştir. Mensucat Grubunda ise fiyat değişimi gözlemlenmediği belirlendi.

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