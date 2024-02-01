Halka arz kervanına iki şirket daha katıldı

Kaynak: Haber Merkezi
Halka arz kervanına iki şirket daha katıldı
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ ve Bor Şeker AŞ'nin halka arzına onay verdi.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun bültenindeki bilgiye göre, Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknolojileri AŞ'nin 35 liradan, Bor Şeker AŞ'nin 26,54 liradan halka arz başvurusu onaylandı.

İstanbul Varlık Yönetim AŞ, 264 milyon lirayla, Akdeniz Faktoring AŞ, 8 milyar lirayla, Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler AŞ 1 milyar 200 milyon lirayla, Mercedes Benz Kamyon Finansman AŞ ve 760 milyon lirayla Tam Finans Faktoring AŞ, Borçlanma aracı ihraç başvurusuna izin verilen şirketler arasında yer aldı..

SPK'dan yapılan açıklmada, Aktif Portföy Yönetimi AŞ Playgate Girişim Sermayesi Yatırım Fonu’nun kuruluşuna izin verilmesine karar verildiği belirtildi.

SPK'den yapılan açıklamada Colendi Menkul Değerler AŞ’nin mevcut faaliyet izinlerine ek olarak, paya dayalı türev araçlar, pay endeksine dayalı türev araçlar bulunmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılandığı belirtildi.. Kurul ayrıca, Açı Kurumsal Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ, Kurulumuzun Makine ve Ekipmanları Değerlemeye Yetkili Kuruluşlar listesine alınmasına karar verdi.

Bu arada internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirtilen 41 internet sitesine erişimin englellenmesine karar verildiği açıklandı. Nurol Varlık Kiralama AŞ ve Desa Deri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye idari para cezası verildi.

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