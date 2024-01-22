Uçuk neden çıkar

Korku, insanların hayatta karşılaştığı en güçlü duygulardan biridir. Korku, beynin tehlikeye karşı verdiği bir uyarı sinyalidir. Korku anında beynimiz, vücudumuzu kaçmak veya savaşmak için hazırlayan bir dizi hormon salgılar. Bu hormonlar, vücudumuzda çeşitli etkilere neden olur. Bunlardan biri de dudakta uçuk çıkmasıdır.

BULAŞICI MI?

Uçuk, herpes simpleks virüsünün neden olduğu bir cilt enfeksiyonudur. Bu virüs, vücuda girdikten sonra sinir hücrelerinde saklanır ve bazı durumlarda aktif hale gelir. Bu durumlardan biri de korku gibi stresli durumlardır. Stres, bağışıklık sistemini zayıflatır ve virüsün çoğalmasına izin verir. Böylece, dudakta veya ağız çevresinde içi sıvı dolu kabarcıklar oluşur. Bu kabarcıklar, ağrı, kaşıntı ve yanma gibi belirtilere neden olur.

TEDAVİSİ NASIL?

Uçuk, bulaşıcı bir hastalıktır ve temas yoluyla başkalarına geçebilir. Uçuk çıktığında, kişinin hijyene dikkat etmesi, ortak eşya kullanmaması ve başkalarını öpmemesi gerekir. Uçuk tedavisi için, doktorun önerdiği antiviral kremler veya ilaçlar kullanılabilir. Uçuk, genellikle bir hafta içinde kendiliğinden iyileşir. Ancak, tekrarlamasını önlemek için, stresi azaltmak, sağlıklı beslenmek ve güneşten korunmak önemlidir.