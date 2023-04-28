Ucuz et kuyruğundaki AKP'liler isyan eden vatandaşlara AKP'yi savundu

Editör: Dilek KILIÇ

Ekonomik kriz vatandaşın belini bükmeye devam ediyor.

BİSAM'a göre, açlık sınırı 9 bin 752 lira, yoksulluk sınırı ise 33 bin 754 lira oldu. Yoksulluğa 4 asgari ücret bile yetmiyor.

A'dan Z'ye tüm ürünlere yapılan okkalı zamlar vatandaşları canından bezdirdi. Kazandıkları 2 kuruş parayla ayın ortasını bile getiremeyen vatandaşlar, marketlerin yaptığı promosyon kampanyalarına ve ucuz ürün satan yerlere akın ediyor.

Ekonomik kriz vatandaşları kuyruklara mahkum etti.

Her geçen gün artan gıda fiyatları karşısında vatandaşlar özellikle ucuz et ve ekmek satan marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Denizlimikrofon, Denizli'de ucuz et için Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk olan vatandaşlara mikrofon uzattı.

"KUYRUKTA BEKLETTİRMEYECEK İNSAN GELSİN"

"Bu kuyruğu beklettirmeyecek insan gelsin" diyerek duruma isyan eden vatandaşlara "ben kuyruğa giriyorum şükrediyorum" diyen AKP'lilerin yanıtları dikkat çekti.