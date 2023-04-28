Ucuz et kuyruğundaki AKP'liler isyan eden vatandaşlara AKP'yi savundu

Ucuz et için Et ve Kurumu önünde kuyrukta bekleyen AKP'liler duruma isyan eden vatandaşlara AKP'yi böyle savundu.

Ucuz et kuyruğundaki AKP'liler isyan eden vatandaşlara AKP'yi savundu

dennn.jpg

Editör: Dilek KILIÇ

Ekonomik kriz vatandaşın belini bükmeye devam ediyor.

BİSAM'a göre, açlık sınırı 9 bin 752 lira, yoksulluk sınırı ise 33 bin 754 lira oldu. Yoksulluğa 4 asgari ücret bile yetmiyor.

A'dan Z'ye tüm ürünlere yapılan okkalı zamlar vatandaşları canından bezdirdi. Kazandıkları 2 kuruş parayla ayın ortasını bile getiremeyen vatandaşlar, marketlerin yaptığı promosyon kampanyalarına ve ucuz ürün satan yerlere akın ediyor.

Ekonomik kriz vatandaşları kuyruklara mahkum etti.

Her geçen gün artan gıda fiyatları karşısında vatandaşlar özellikle ucuz et ve ekmek satan marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturuyor.

Denizlimikrofon, Denizli'de ucuz et için Et ve Süt Kurumu önünde kuyruk olan vatandaşlara mikrofon uzattı.

"KUYRUKTA BEKLETTİRMEYECEK İNSAN GELSİN"

"Bu kuyruğu beklettirmeyecek insan gelsin" diyerek duruma isyan eden vatandaşlara "ben kuyruğa giriyorum şükrediyorum" diyen AKP'lilerin yanıtları dikkat çekti.

ettttttt.jpg

lllllll.jpg

ettt.jpg

iii.jpg

İlgili Haberler
Et ve Süt Kurumu kasasını Limak’a açtı. Vatandaş ucuz et için kuyruk beklerken Saray’ın gözde müteahhitine çalışıyorlar
Seçim öncesi ödül gibi atama. Önünde kuyruklar oluşan ESK'nın başına getirildi
Muğla’da bayram yoğunluğu. 3 kilometre kuyruk oluştu
1354 kişilik kadroya 20 bin başvuru. Gizlenen gerçek iş kuyruklarında
Öne Çıkanlar
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Almanya'da sefa sürüp Türkiye'de AKP'yi savunan gurbetçileri kimse böyle anlatmadı. Sokak röportajında foyaları tek tek döktü
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Fransa'da keyif süren teyze Türkiye'de şeriatı istedi: Otobüsteki kadınlara seçim konuşması yaptı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sokak sanatçısının seslendirdiği 'Yorgun Yıllarım' şarkısına eşlik etti: Ortaya bu güzel görüntüler çıktı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
Sosyal medyada günün videosu: Oy vereceği adayı bakın hangi örnekle anlattı
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
AKP’li vekil AKP’nin 2023 hedeflerini kendi sitesinden kaldırdığını unuttu, muhalefeti eleştireceğim derken baltayı taşa vurdu
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Sokak röportajında vatandaş böyle dedi: Mısır'daki köleler bizden iyi
Son Haberler
T.C. BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU Resmi İ̇lanlar
T.C. BOLU 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ TASFİYE MEMURLUĞU
Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı Güncel
Muğla’da uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
Erdoğan’ın başbakanken söylediği ABD ve İsrail sözleri gündem oldu Siyaset
Erdoğan’ın başbakanken söylediği ABD ve İsrail sözleri gündem oldu
Diş taşı nasıl temizlenir? Evde diş taşı temizleme yöntemleri neler? Keşfet
Diş taşı nasıl temizlenir? Evde diş taşı temizleme yöntemleri neler?
MHK'dan yeni karar: İyi maç yönetene ödül, kötü maç yönetene ceza! Spor
MHK'dan yeni karar: İyi maç yönetene ödül, kötü maç yönetene ceza!
Gözlerinizde geçmeyen kızarıklık görme kaybına yol açabilir Sağlık
Gözlerinizde geçmeyen kızarıklık görme kaybına yol açabilir
Okan Bayülgen canlı yayında sessiz istilayı anlattı. Durum korkunç dedi Güncel
Okan Bayülgen canlı yayında sessiz istilayı anlattı. Durum korkunç dedi