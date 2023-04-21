Seçim öncesi ödül gibi atama. Önünde kuyruklar oluşan ESK'nın başına getirildi

Et fiyatları uçtu gitti kimse tutamıyor. Vatandaşın bir kilo kıyma almak için uzun kuyruklar oluşturduğu Et ve Süt Kurumu'na seçim öncesi ödül gibi bir atama geldi.

Seçim öncesi ödül gibi atama. Önünde kuyruklar oluşan ESK'nın başına getirildi

Tarım Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu’nun uyguladığı politikaların ardından et fiyatları uçtu gitti. Kıymanın bile 300 lira olduğu ülkemizde, Et ve Süt Kurumu'nun başına ödül gibi atama geldi. Hem de seçimlere 20 günden biraz fazla bir dönemde. .

Milli Gazete'de Sadettin İnan imzalı habere göre, son bir yıldır vekaleten yönetilen Et ve Süt Kurumu Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılıklarına atamalar yapıldı. Yaşanan et krizinin ardından görevlerini vekaleten yürüten müdürler asaleten atandı.

ET VE SÜT KURUMU MÜDÜRÜ ASALETEN ATANDI

Et ve sütte regülasyon gibi önemli bir görevi bulunan Et ve Süt Kurumu’nun son bir yıldır vekaleten yönetilmesi tepkilere neden olmuştu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin geçtiğimiz yıl Mart ayında ESK Genel Müdürlüğüne vekaleten atadığı Genel Müdür Mustafa Kayhan’ın kararnamesi bir yıl sonra yayınlanabildi. Mustafa Kayhan bu kararnameyle seçime 3 haftadan biraz fazla bir dönem olduğu günlerde koltuğuna asaleten oturdu..

ET KRİZİ VE ESK

Kırmızı ette süreci yönetemediği iddia edilen Genel Müdür ve ekibinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir yıl sonra asaleten atanmasının yapılması ödül gibi atama olarak yorumlandı.

UZUN KUYRUKLARIN SORUMLUSU KİM

Et ve Süt Kurumu’nun satış mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar 1 kg et alabilmek için saatlerce hatta günlerce sıra beklemek zorunda kalıyor. ESK satış mağazalarının önünde oluşan uzun kuyruklar tepki çekiyordu.

KASAPLIK HAYVAN İTHALATI KAMUOYUNDAN SAKLANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Uygulanan yanlış politikalardan dolayı Türkiye göz göre göre et krizinin içine sürüklenirken, geçtiğimiz Kasım ayında ESK’nın kasaplık hayvan ithalatına yönelik sektörden ve kamuoyundan gizli bir çalışma yürüttüğü ortaya çıkmıştı. Kamuoyu, kasaplık hayvan ithalatına yönelik gizli yürütülen çalışmayı Milli Gazete’den öğrendı. ESK Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan’ın ithalat çalışmasını üreticiden gizlemeye çalışmış ancak kısa bir süre sonra ithalat kapıları sonuna kadar açılmıştı.

İlgili Haberler
Et ve Süt Kurumu zam hazırlığında. Olan yine vatandaşa olacak
Et ve Süt Kurumu'ndan görülmemiş zarar. Sayıştay ortaya çıkardı
Öne Çıkanlar
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Siyasetçilere ve ünlülere Twitter darbesi. Alınan karar isyan ettirecek
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Demiryolları özelleştiriliyor. Seçim öncesi raylar yandaşlara kıyak için döşeniyor. Cumhuriyetin bir köklü kurumu daha satılacak
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Genç vatandaş 'Erdoğan giderse ülkede kriz çıkar' diyenlere böyle cevap verdi
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Karslı amca sokak röportajında adeta konferans verdi. Oyunu kime vereceğini açıklarken söyledikleri ile hayran bıraktı
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Gerçek ‘dövüş kulübü’ ortaya çıktı. Organize edenlerin savunması duyanları hayrete düşürdü
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Mustafa Destici geri vites yaptı özür diledi. Balkan göçmenleri için 'Tito artıkları' demişti
Son Haberler
Ecel bayram günü kaldırımda yakaladı Güncel
Ecel bayram günü kaldırımda yakaladı
Kılıçdaroğlu’dan mezarlıktaki sözlü saldırı sonrası ilk açıklama Şifalı Bitkiler
Kılıçdaroğlu’dan mezarlıktaki sözlü saldırı sonrası ilk açıklama
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti Güncel
Mardin'de yıldırımın ağaca düştüğü an şok etti
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu Güncel
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı Spor
Şampiyonlar Ligi biletleri satışa çıktı. Fiyatları cep yaktı
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı Teknoloji - Otomotiv
Elon Musk’ın sadece 3 kişinin mavi tik parasını ödediği ortaya çıktı
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız Siyaset
Vatandaştan AKP’li eski bakana tepki: 20 senedir sahip çıkmadınız şimdi mi sahip çıkacaksınız