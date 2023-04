Seçim öncesi ödül gibi atama. Önünde kuyruklar oluşan ESK'nın başına getirildi

Tarım Bakanlığı ile Et ve Süt Kurumu’nun uyguladığı politikaların ardından et fiyatları uçtu gitti. Kıymanın bile 300 lira olduğu ülkemizde, Et ve Süt Kurumu'nun başına ödül gibi atama geldi. Hem de seçimlere 20 günden biraz fazla bir dönemde. .

Milli Gazete'de Sadettin İnan imzalı habere göre, son bir yıldır vekaleten yönetilen Et ve Süt Kurumu Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcılıklarına atamalar yapıldı. Yaşanan et krizinin ardından görevlerini vekaleten yürüten müdürler asaleten atandı.

ET VE SÜT KURUMU MÜDÜRÜ ASALETEN ATANDI

Et ve sütte regülasyon gibi önemli bir görevi bulunan Et ve Süt Kurumu’nun son bir yıldır vekaleten yönetilmesi tepkilere neden olmuştu. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi’nin geçtiğimiz yıl Mart ayında ESK Genel Müdürlüğüne vekaleten atadığı Genel Müdür Mustafa Kayhan’ın kararnamesi bir yıl sonra yayınlanabildi. Mustafa Kayhan bu kararnameyle seçime 3 haftadan biraz fazla bir dönem olduğu günlerde koltuğuna asaleten oturdu..

ET KRİZİ VE ESK

Kırmızı ette süreci yönetemediği iddia edilen Genel Müdür ve ekibinin, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından bir yıl sonra asaleten atanmasının yapılması ödül gibi atama olarak yorumlandı.

UZUN KUYRUKLARIN SORUMLUSU KİM

Et ve Süt Kurumu’nun satış mağazalarının önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar 1 kg et alabilmek için saatlerce hatta günlerce sıra beklemek zorunda kalıyor. ESK satış mağazalarının önünde oluşan uzun kuyruklar tepki çekiyordu.

KASAPLIK HAYVAN İTHALATI KAMUOYUNDAN SAKLANDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Uygulanan yanlış politikalardan dolayı Türkiye göz göre göre et krizinin içine sürüklenirken, geçtiğimiz Kasım ayında ESK’nın kasaplık hayvan ithalatına yönelik sektörden ve kamuoyundan gizli bir çalışma yürüttüğü ortaya çıkmıştı. Kamuoyu, kasaplık hayvan ithalatına yönelik gizli yürütülen çalışmayı Milli Gazete’den öğrendı. ESK Genel Müdür Vekili Mustafa Kayhan’ın ithalat çalışmasını üreticiden gizlemeye çalışmış ancak kısa bir süre sonra ithalat kapıları sonuna kadar açılmıştı.