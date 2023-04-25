Et ve Süt Kurumu kasasını Limak’a açtı. Vatandaş ucuz et için kuyruk beklerken Saray’ın gözde müteahhitine çalışıyorlar

BirGün’ün ulaştığı Et ve Süt Kurumu’nun Ankara'daki genel merkez binası için ödediği kira bedelinin detayları, kamu kaynaklarından yapılan fahiş harcamayı gözler önüne serdi. Giriş katında satış ofisi de bulunan genel merkez binası için sadece 2023’ün ilk çeyreğinde ödenen kira bedelinin 3 milyon TL’ye dayandığı ortaya çıktı.

Yurttaşın bir kilo eti ucuza alabilmek amacıyla mağazaları önünde uzun kuyruklar oluşturduğu Et ve Süt Kurumu, kira için kasasını ardına kadar açtı. Mülkiyeti Limak'a ait binada kiracı konumunda bulunan Et ve Süt Kurumu’nun şirkete ödediği kira bedelinin yüksekliği dikkati çekti.

Et ve Süt Kurumu, genel merkez binası için Limak’a 17 Nisan’da 800 bin 131 TL kira ödemesi yaptı. Kurumun 2023’ün ilk ayında 463 bin 978 TL olarak ödediği kira, Şubat ayında yüzde 72 zamlanarak 800 bin 131 bin TL’ye çıktı. Kurum, Şubat, Mart ve Nisan aylarında zamlı bedel üzerinden toplam 2 milyon 400 bin 393 kira ödemesi yaptı. Böylelikle kurumun 2023’ün ilk çeyreğinde ödediği toplam kira bedeli, 2 milyon 864 bin 371 TL oldu.

HER YIL MİLYONLARCA TL

Temel görevlerinden biri, “Yurttaşa ucuza et satmak” olan Et ve Süt Kurumu, 2018 yılından itibaren Limak'ın kiracısı konumunda bulunuyor. 2021 yılında öz kaynaklarının tamamını yitiren kurumun 2018-2022 döneminde genel merkez binası için Limak’a ödediği kira bedeli ise şöyle:

•2018: 2 milyon 19 bin 886 TL

•2019: 3 milyon 482 bin 369 TL

•2020: 3 milyon 851 bin 197 TL

•2021: 4 milyon 214 bin 869 TL

•2022: 5 milyon 482 bin 275 TL