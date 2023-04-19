1354 kişilik kadroya 20 bin başvuru. Gizlenen gerçek iş kuyruklarında

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Maraş merkezli iki depremin ardından işini kaybedenlere Türkiye İş Kurumu'nun (İŞKUR) Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında 50 bin kişiye hızla istihdam sağlanacağını açıklamıştı.

Erdoğan’ın açıklamasından sonra Diyarbakır Valiliği, 6 ay süreyle 1354 geçici işçinin alınacağını duyurdu.

Amida Haber’in aktardığına göre; TYP alımlarına başvurular 6 Nisan’da başladı, 10 Nisan’da sona erdi. Her 4 kişiden birinin işsiz olduğu Diyarbakır’da bin 354 kişilik kadroya 20 bin kişi başvurdu. 20 bin başvuru arasında bin 354 kişi seçilecek. Bu kişiler, asgari ücret karşılığında 6 ay çalışacak. Çalışma süresi 31 Ekim’de sona erecek. Kentte ocak ayında temizlik işi için açılan 1350 personel alımı kadrosuna bir günde 25 bin kişi başvurmuştu.