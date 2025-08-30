Udinese Galatasaray'ın yıldızından vazgeçmiyor!

Kadroyu güçlendirme çabaları süren Galatasaray'da çalışmalar devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda, takımdan ayrılması beklenen isimlerden Nicolo Zaniolo ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Serie A ekiplerinden Udinese'nin transfer gündeminde ilk sıralarda bulunan Nicolo Zaniolo için Galatasaray ile İtalyan kulübü arasındaki görüşmeler devam ediyor. Çizme temsilcisi Udinese, oyuncuyu yeniden İtalya'ya kazandırmak için görüşmelerini hızlandırdı. Taraflar masaya otururken anlaşma konusunda önemli pürüzler ortaya çıktı.

Yeni takımını resmen duyurdular! Fatih Terim'den büyük sürpriz: Beşiktaş...

Jose Mourinho sonrası Fenerbahçe'de bir veda daha! Yıldız oyuncu İstanbul'dan ayrıldı: Yeni takımına imza atıyor

UDINESE'DEN GALATASARAY'A 9 MİLYON EURO

Calciomercato'da yer alan habere göre; Sarı-kırmızılılar, İtalyan oyuncu için en az 12 milyon euro bonservis talep ediyor. Ancak Udinese'nin sunduğu teklif şu an için 9 milyon euro seviyesinde kaldı. Bu rakam, önceki teklifin üzerinde olsa da Galatasaray'ın beklentilerini karşılamaktan uzak görünüyor.

Zaniolo ise düzenli forma şansı bulabileceği bir takıma gitme isteğini yönetime iletti. Özellikle 2026 Dünya Kupası öncesinde istikrarlı oynayabileceği bir kulüp arayışı dikkat çekiyor. Görüşmelerin önümüzdeki günlerde hız kazanması bekleniyor.

Galatasaray bu akşam Süper Lig tarihine geçebilir!

Beşiktaş'tan KAP açıklaması!

Transferi resmen duyurdular! Fenerbahçe'de ayrılık: Dominik Livakovic'ten 3 yıllık imza

Tazminatör! Jose Mourinho yine cebini doldurdu