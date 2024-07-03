UEFA açıkladı milli takım şok oldu

1 aydan fazladır devam eden 2024 Avrupa Şampiyonası’nda son 16 turu maçları millilerimizin Avusturya maçı ile sona erdi.

İsviçre, Almanya, İngiltere, İspanya, Fransa, Portekiz, Hollanda ve son olarak da ay-yıldızlılar adını çeyrek finale yazdırdı.

Bir üst tura yükselen 8 ülkenin de belli olması ile beraber UEFA son 16 turunun en iyi golü oylamasını başlattı.

UEFA’dan tarafından yapılan açıklamada taraftarların sadece Jude Bellingham’ın Slovakya’ya, Nico Williams’ın Gürcistan’a, Ruben Vargas’ın İtalya’ya ve Fabián Ruiz’in Gürcistan’a attığı goller arasından seçebileceğini açıkladı.

UEFA’nın Merih Demiral’ın attığı golleri oylamaya dahil etmemesi milli takımda ve taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.