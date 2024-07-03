Acun Ilıcalı şaşkına çevirdi

Düzenleme: Muhammed Mirza Şeker
Acun Ilıcalı şaşkına çevirdi

Fenerbahçeli yönetici Acun Ilıcalı, sosyal medyadan paylaştığı fotoğrafla tüm herkeste şaşkınlık yarattı.

Acun Ilıcalı, uzun süredir birlikte olduğu genç sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum gününü coşkuyla kutlama fırsatını buldu.

BEYAZ GÖMLEK İLE ŞAŞIRTTI
Acun Ilıcalı'nın her etkinlikte tercih ettiği siyah giysiler yerine beyaz bir gömlek seçmesi, sosyal medya kullanıcılarını hayrete düşürdü.

Ünlü televizyoncu ve Fenerbahçe yöneticisi Acun Ilıcalı, iş dünyasındaki başarılarının yanı sıra kişisel yaşamıyla da sıkça konuşuluyor.

ROMANTİK BİR SÜRPRİZ YAPTI

Şeyma Subaşı ile olan uzun süreli ilişkisini sonlandırdıktan sonra genç Ayça Çağla Altunkaya ile aşk yaşamaya başlayan Ilıcalı, sevgilisinin yeni yaşını romantik bir mesajla Instagram'da kutladı.

''GÖZLERİN HEP BÖYLE GÜLSÜN''

Altunkaya ile yaptıkları yemeğin bir fotoğrafını paylaşan Ilıcalı, 14 milyon takipçisi olan Instagram hesabından "Nice mutlu yaşların olsun, gözlerin hep böyle gülsün. Devamını biliyorsun zaten" sözlerini kullandı.

DİKKAT ÇEKEN DETAY
Altunkaya'nın doğum günü pastasının ihtişamı göz kamaştırırken, asıl ilgi çekici olan Acun Ilıcalı'nın yıllar sonra siyah yerine beyaz bir gömlek giymesi oldu.

İşte Acun Ilıcalı'nın paylaştığı o fotoğraf:

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