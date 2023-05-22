UEFA Avrupa Ligi finalinin hakemi belli oldu

UEFA Avrupa Ligi finali, bu sezon Roma ile Sevilla arasında oynanacak. Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puşkaş Arena'da final maçını Anthony Taylor yönetecek.

Sevilla, bu kupayı önceden 6 defa kazandı. Roma ise Sevilla'yı yenmesi halinde UEFA Konferans Ligi'nin ardından Avrupa'nın ikinci en büyük kupasını müzesine götürecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, Taylor'ın yardımcıları, Gary Baswick ve Adam Nunn olacak. Stuart Attwell'in video yardımcı hakem olarak görev alacağı mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Michael Oliver üstlenecek.

İspanya'nın Sevilla ile İtalya'nın Roma takımları arasındaki müsabaka, 31 Mayıs Çarşamba günü Puskas Arena'da oynanacak.

Anthony Taylor, 2020 yılında yine aynı statta Bayern Münih ile Sevilla arasında oynanan UEFA Süper Kupası finalini de yönetmişti.