UEFA şampiyonu Galatasaray'a 1 milyon Euro borçlandı

UEFA Kupası'nda Roma'yı devirerek şampiyon olan Sevilla Galatasaray'a da kazandırdı.

UEFA şampiyonu Galatasaray'a 1 milyon Euro borçlandı

Editör: Barış Atakan

UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Sevilla'nın, Marcao transferi nedeniyle Galatasaray'a 1 milyon euro bonus ödeyeceği ortaya çıktı.

Sezon başında sarı-kırmızılılardan, 15 milyon euroya İspanyol ekibine transfer olan Brezilyalı futbolcu, sakatlığı nedeniyle bu sezon çok az maçta forma şansı buldu.

Sevilla, normal süresi ve uzatmaları 1-1 biten maçın seri penaltı atışlarında Roma'yı yenerek UEFA Avrupa Ligi'nde şampiyonluğa ulaştı.

Böylece İspanyol ekibinin bu zaferi sonrası Marco'nun sözleşmesindeki bonus maddesi devreye girdi.

Sevila, UEFA Avrupa Ligi'ni kazandığı için Galatasaray'a Marcao transferinden dolayı 1 milyon euro bonus ödemesi yapacak. İspanyol ekibi, sezon başında Brezilyalı savunmacıyı sarı-kırmızılılardan 15 milyon euro bonservis bedeli karşılığında renklerine bağlamıştı.

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