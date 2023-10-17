UEFA'dan flaş saygı duruşu kararı

UEFA, Belçika- İsveç maçı öncesi silahlı saldırı sonucu ölen 2 kişi anısına bu gece oynanacak maçlarda saygı duruşunda bulunulacağının kararını verdi.

KAYNAK: AA
UEFA'dan flaş saygı duruşu kararı

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde, Belçika ile İsveç arasındaki karşılaşma öncesinde dün Brüksel'de yapılan silahlı saldırıda ölen 2 kişi anısına, bu geceki tüm EUR0 2024 eleme maçlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada, "Brüksel'de dün meydana gelen terör saldırısının iki kurbanı anısına, bu gece oynanacak tüm EUR0 2024 eleme maçlarında bir dakikalık saygı duruşunda bulunulacak." ifadeleri kullanıldı.

UEFA 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) Elemeleri'nde, Belçika ile İsveç arasındaki dün oynanan karşılaşma, terör saldırısı gerekçesiyle askıya alınmıştı. Maç başlamadan hemen önce Brüksel'de 2 İsveç taraftarının silahlı saldırı sonunda hayatını kaybetmesi nedeniyle ilk devresi tamamlanan Belçika ile İsveç arasındaki futbol karşılaşmasına devam edilmemişti.

Brüksel'de dün iki İsveçlinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırının vurularak yakalanan şüphelisi, hastanede hayatını kaybetmişti.

(AA)

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