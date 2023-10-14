UEFA'dan İsmail Kartal'a men cezası

Editör: Ökkeş Bölükbaşı

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu Fenerbahçe'nin deplasmanda Twente ile oynadığı maçta başlama vuruşunun geç yapılmasından, Fenerbahçe kulübü ve teknik direktörü İsmail Kartal sorumlu tuttu.

1 MAÇ MEN CEZASI

UEFA, Olayın sorumlusu olarak gördüğü İsmail Kartal'a, ertelemeli 1 maç men cezası verdi.

KULÜBE TOPLAM 28 BİN EURO PARA CEZASI

Ayrıca maçta başlama vuruşunun geç yapıldığı gerekçesiyle Fenerbahçe Spor Kulübü’ne 25 bin Euro, ‘takımın uygunsuz davranışı’ nedeniyle de 3 bin Euro para cezası kesildi.