UEFA'dan Osasuna'ya şok

UEFA, İspanya La Liga ekibi Osasuna hakkında kesinleşen şike cezasıyla bağlantılı olarak gelecek sezon katılmaya hak kazandığı Avrupa Konfederasyon Ligi'nden men edilebileceği uyarısı yaptı.

UEFA'dan Osasuna'ya şok

UEFA, müfettişlerinin hazırladığı ve tavsiye niteliği taşıyan rapor doğrultusunda, 2013-2014 sezonunda son iki maçta yapıldığı tespit edilen şike olayından dolayı yaptırım olarak Osasuna'nın gelecek sezon Avrupa Konfederasyon Ligi'ne katılma hakkının elinden alınmasının istendiğini duyurdu.

UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun müfettişlerin sunduğu rapordaki tavsiyeyi değerlendireceği, konu hakkında Osasuna Kulübünün bilgilendirildiği belirtildi.

Osasuna'nın UEFA'nın nihai bir karar vermeden önce Temyiz Komitesine başvurup, yeni savunma sunma hakkına sahip olduğu kaydedildi.

UEFA'nın sunduğu kriterleri doğru bulmayan Osasuna ise haklarını sonuna kadar savunmak için yasal mücadelesini sürdüreceğini ve Temyiz Komitesine başvuracağını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon La Liga'yı 7. sırada tamamlayarak gelecek sezon UEFA Avrupa Konfederasyon Ligi'ne katılma hakkını elde eden Osasuna, "sahada adil şekilde kazanılan Avrupa kupasına katılma hakkının elinden alınmaması gerektiğini" savundu.

Osasuna, 2013-2014 sezonunda ligde kalmak için son iki maçta şike yaptığı iddiasıyla İspanya'da yargılanmış ve Nisan 2020'de mahkeme 11 sanıktan 9'una hapis ve para cezaları vermişti.

Bu olay, İspanya futbol tarihinde şike suçlamasına verilen ilk ceza olarak tarihe geçmişti. (AA)

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