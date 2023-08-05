Ufuk Özkan'dan güzel haber. Doktoru paylaştı

Siroz hastalığına yakalanan 48 yaşındaki oyuncu Ufuk Özkan tedavi gördüğü hastaneden taburcu oldu. Doktoru Prof. Dr. Onur Yaprak, Özkan'ın durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Ufuk Özkan'dan güzel haber. Doktoru paylaştı

Editör: Abdullah Keleş

Ufuk Özkan, hastaneden taburcu oldu. Tedavisini üstlenen doktoru güzel haberi sosyal medyada paylaştığı fotoğraf ile verdi.

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"Değerli sanatçımız (artık dostum) Ufuk Özkan'ı 17 gün önce karaciğer yetmezliği bulguları ile kliniğimize yatırmıştık. Süreç içinde karaciğer değerleri geriledi. Çok şükür nakillik bir durumu olmadı. Kendisini çok sevdiği mesleğine ve setlere devam edecek şekilde taburcu ettik. Bu süre zarfında arayan soran ve sevenleri onu hiç yalnız bırakmamıştı. Bundan sonraki günlerini sağlıkla geçirmesini diliyorum????"

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