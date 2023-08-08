Ufuk Özkan'dan bir güzel haber daha geldi

Bir süredir karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Ufuk Özkan taburcu oldu. Özkan yaptığı açıklamada, "15-20 gün içinde tekrar çalışmaya başlayacağım. 'Bahtsız Bahtiyar' isimli çok güzel bir film projesinde yer alacağım" dedi.

Ufuk Özkan'dan bir güzel haber daha geldi

‘Geniş Aile’ dizisinde canlandırdığı ‘Cevahir’ karakteriyle geniş kesimlerin sevgisini kazanan ve karaciğer yetmezliğiyle mücadele eden oyuncu Ufuk Özkan, taburcu oldu.

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Hastalık sürecini anlatan Özkan, "15-20 gün içinde tekrar çalışmaya başlayacağım. 'Bahtsız Bahtiyar' isimli çok güzel bir film projesinde yer alacağım" dedi.

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Sabah'ın haberine göre; Özkan'ın sorulara verdiği yanıtlardan bazıları şöyle:

"Kendimi iyi hissediyorum, evde dinleniyorum, İlaçlarıma devam ediyorum. Beslenmeme dikkat ediyorum. Hastaneye ilk girdiğimde nakile ihtiyaç olup olmadığının araştırması yapıldı. Kendimi yorgun hissediyordum.

''18 gün hastanede kaldım, ilk 2 hafta yoğun geçti, tetkikler, tahliller, ultrasona kaç kere girdiğimi hatırlamıyorum. 3 küçük operasyon geçirdim, özel bir diyet uygulandı bana. Değerlerim sabitlenince organ nakline gerek kalmadığını ve tedavime ilaçlarla devam edeceğimi öğrendim. Daha pozitif düşünmeye başladım. Sevenlerimin mesajları ve duaları da hep yanımdaydı. Herkese teşekkür ederim.''

''15-20 gün içinde tekrar çalışmaya başlayacağım. 'Bahtsız Bahtiyar' isimli çok güzel bir film projesinde yer alacağım. Yönetmenliğini İhsan Taş'ın yaptığı projede 'Bahtiyar' rolünü canlandıracağım. Sağlık bu hayattaki en büyük servet. Sağlığıma kavuşup, yeniden işime dört elle sarılacağım için de çok mutluyum."

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