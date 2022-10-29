29 Ekim 2022 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Magazin
  • >
  • Yargı'nın Eren Komiseri sahnede içini döktü. Uğur Aslan'dan şöhret itirafı

Yargı'nın Eren Komiseri sahnede içini döktü. Uğur Aslan'dan şöhret itirafı

Oyunculuktaki başarısını sahnelere taşıyarak büyük bir hayran kitlesine ulaşan Yargı dizisinin Eren Komiseri Uğur Aslan, önceki akşam Ataşehir WaterGarden İstanbul’daki bir mekanda sahneye çıktı. Aslan, çok geç ünlü olduğunu belirterek, şöhretle ilgili konuştu.

Haber Giriş: 29 Ekim 2022 Cumartesi - 17:35
Takip Et

Uğur Aslan'dan şöhret itirafı! Yargı'nın Eren Komiseri sahnede içini döktü

Yargı'nın Eren Komiseri sahnede içini döktü. Uğur Aslan'dan şöhret itirafı
+
Aa
-

Cumhuriyetin 99. yılına özel kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere özel bir repertuar hazırlayan Uğur Aslan, seslendirdiği şarkılarla sevenlerinin kulağının pasını silerken anlattığı komik fıkralarla da hayranlarını güldürdü. 

“CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayan başarılı sanatçı, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurucu kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi. 

“HERKESE TAVSİYE EDİYORUM”

Çok geç ünlü olduğunu söyleyen Aslan “Şu an ünlülüğün tadını çıkarıyorum, ünlü olmak çok güzel bir şey herkese tavsiye ediyorum” diyerek sevenlerini güldürdü.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Uğur Aslan, konserinin sonlarına doğru potpori şarkılarla coşkuyu iki katladı.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
1
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Fatih Erbakan ‘ittifak’ kararını açıkladı: Seçim 2. tura kalırsa...
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
2
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿Meteoroloji uyardı bugün çok kuvvetli geliyor
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
3
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿TÜSİAD’dan ‘ekonomi’ yönetimine tepki: Politikaları gözden geçirin
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
4
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Akşener BTP'yi ziyaret etti: Masaya o teklifi getireceğim
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
5
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿Bahçeli'ye teşekkür eden Erdoğan Destici'yi es geçti. Daha önce Destici'nin adı anılmadığı için kriz çıkmıştı
﻿AKP’li belediyeden skandal 29 Ekim paylaşımı
6
﻿AKP’li belediyeden skandal 29 Ekim paylaşımı
﻿AKP’li belediyeden skandal 29 Ekim paylaşımı
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
7
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿A101’de büyük tehlike: Bu ürünü satın alırken dikkat edin
﻿Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿Batman'dan İstanbul'a gelen yolcu otobüsü alev alev yandı
﻿Macaristan'da "acil durum" uzatıldı
﻿Macaristan'da
﻿Macaristan'da "acil durum" uzatıldı
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Barış Pınarı bölgesinde 2 PKK'lı etkisiz hale getirildi
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
﻿Ukrayna ile Rusya arasında yapılan esir takasında 102 kişi serbest bırakıldı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.