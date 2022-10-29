Yargı'nın Eren Komiseri sahnede içini döktü. Uğur Aslan'dan şöhret itirafı

Cumhuriyetin 99. yılına özel kendisini dinlemeye gelen müzikseverlere özel bir repertuar hazırlayan Uğur Aslan, seslendirdiği şarkılarla sevenlerinin kulağının pasını silerken anlattığı komik fıkralarla da hayranlarını güldürdü.

“CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN”

29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutlayan başarılı sanatçı, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, kurucu kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.

“HERKESE TAVSİYE EDİYORUM”

Çok geç ünlü olduğunu söyleyen Aslan “Şu an ünlülüğün tadını çıkarıyorum, ünlü olmak çok güzel bir şey herkese tavsiye ediyorum” diyerek sevenlerini güldürdü.

Yaklaşık iki saat boyunca sahnede kalarak muhteşem bir performansa imza atan Uğur Aslan, konserinin sonlarına doğru potpori şarkılarla coşkuyu iki katladı.