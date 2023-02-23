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Depremde yakınlarını kaybeden Uğur Aslan isyan etti: Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık

Deprem felaketinin en ağır yaşandığı ve can kaybının en çok olduğu illerin başında gelen Hatay'da yakınlarını kaybeden Uğur Aslan sosyal medya sayfasından bir mesaj paylaşarak fırsatçılara isyan etti. 

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 16:52
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"Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık" Depremde yakınlarını kaybeden Uğur Aslan isyan etti

Depremde yakınlarını kaybeden Uğur Aslan isyan etti: Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler birçok ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına yol açtı. 

Kanal D dizisi 'Yargı'da Komiser Eren karakterini canlandıran Uğur Aslanda Hatay'da ailesinden birçok kişinin göçük altında kaldığını söyledi.

Hatay doğumlu olan, ilk ve orta öğrenimini Reyhanlı'da tamamlayan, liseyi ise Antakya'da okuyan Uğur Aslan, deprem felaketi sonrası tepki çeken kira artışı ve gıda malzemelerine yönelik yağmalama iddiaları hakkında tepkisini dile getirdi.


Aslan, "Kiraları arttıran, gıdaları yağmalayan, borsada betondan demirden medet uman yüreği karalar. Yeter cenazelerimizin üzerinde tepinmeyin artık" dedi.
Depremde yakınlarını kaybeden oyuncu, Twitter'da yaptığı bir diğer paylaşımında ise "Kimin ne kadar yardım ettiğini kalın puntolarla çizip kalbimizi kırmayın artık. Sadece yardım edin. Ama lütfen sessizce" ifadelerini kullandı.


 

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