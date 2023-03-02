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Uğur Aslan'dan yürek sızlatan paylaşım

Deprem felaketinin en ağır yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da yakınlarını kaybeden Yargı dizisinin Eren Komiseri Uğur Aslan sosyal medya sayfasından yürekleri sızlatan bir mesaj paylaştı.

Haber Giriş: 2 Mart 2023 Perşembe - 16:56
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Uğur Aslan'ın paylaşımı yürekleri sızlattı

Uğur Aslan'dan yürek sızlatan paylaşım
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Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler birçok ilde büyük yıkıma ve binlerce can kaybına yol açtı. 

Kanal D dizisi 'Yargı'da Komiser Eren karakterini canlandıran Uğur Aslanda Hatay'da ailesinden birçok kişinin göçük altında kaldığını belirtmişti.

Deprem felaketinin en ağır yaşandığı illerin başında gelen Hatay'da yakınlarını kaybeden Uğur Aslan sosyal medya sayfasından yürek yakan bir mesaj paylaştı.

Depremlerin ardından Hatay'a giderek depremzedelere yardımcı olan Uğur Aslan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla herkesi duygulandırdı.

"ASLINDA HEPİMİZ ÖLDÜK"

Yakınlarının ölümüyle kahrolan Aslan, paylaşımında "Aslında hepimiz öldük. Kimimiz enkazın altında, kimimiz üstünde" ifadelerini kullandı.
 

 

 

 

 

 

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