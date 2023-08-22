Uğur Dündar 79 yaşında sağlıklı kalmasının sırrını açıkladı. 'Banıp banıp yiyorum' dedi

79 yaşındaki duayen gazeteci Uğur Dündar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sağlıklı kalmasının sırrını paylaştı.

Uğur Dündar 79 yaşında sağlıklı kalmasının sırrını açıkladı. 'Banıp banıp yiyorum' dedi

Meslek hayatında 54 yılı geride bırakan duayen gazeteci Uğur Dündar, sağlıklı yaşamın sırrını verdi.

79 yaşındaki usta gazeteci sosyal medyadan yeşil zeytine olan düşkünlüğü paylaştı.

Uğur Dündar, yaptığı paylaşımda, “Ben bir zeytinkoliğim. Şu bir tabak zeytini, yağına ekmek banıp yiyerek akşam yemeğini geçiştirebilirim... diyerek bir tabak yeşil zeytinin fotoğrafını paylaştı.

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İşte yeşil zeytinin faydaları;

Yüksek miktarda antioksidan ve E vitamini içeren yeşil zeytin vücuttan toksinlerin temizlenmesine yardımcı olur. Aynı zamanda yeşil zeytin tüketimi sindirim sistemini temizlerken taş ve kum oluşumunun da önüne geçer. Yeşil zeytin tüketimi göz sağlığı için oldukça önemlidir ve görme kaybının önüne geçmektedir.

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